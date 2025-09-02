VMT: cae banda de extorsionadores que habría incendiado mercado Nueva Esperanza

Agentes de la Policía Nacional del Perú capturaron en Villa María del Triunfo a tres presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a la extorsión de comerciantes. Según las investigaciones, los sujetos estarían detrás de los incendios registrados en el mercado Nueva Esperanza durante los meses de febrero y mayo de este año, que dejaron cuantiosas pérdidas materiales.

De acuerdo con el coronel PNP Holger Obando Cristóbal, jefe de la Brecc Lima Sur, los detenidos cuentan con antecedentes por delitos de extorsión y homicidio. Las pesquisas apuntan a que habrían prendido fuego a 14 puestos del mercado como represalia contra los comerciantes que se negaron a pagar los cupos exigidos.

La organización criminal mantenía atemorizados a los vendedores de la zona, quienes en varias oportunidades denunciaron haber recibido amenazas telefónicas y presiones constantes para entregar sumas de dinero a cambio de no sufrir ataques.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Las autoridades informaron que continuarán las investigaciones para determinar si existen más implicados en estos hechos delictivos y reforzar la seguridad en los mercados del distrito, a fin de evitar nuevos atentados contra la integridad de los comerciantes y sus negocios.