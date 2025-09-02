Cecilia Valenzuela: “El Gobierno nos mantiene en una orfandad brutal desde hace tres años”

La directora de Perú21, Cecilia Valenzuela, cuestionó duramente la falta de resultados en la investigación del asesinato de un funcionario de la embajada de Indonesia en Lince, señalando que hasta la fecha las autoridades peruanas no han identificado a los responsables del crimen.

“No tenemos seguridad y la respuesta del Gobierno cada vez es más brutal. El Gobierno nos mantiene en una orfandad brutal desde hace tres años. Me preocupa la desfachatez con que actúan las autoridades frente a la inseguridad”, expresó en entrevista con 2025 en 24 Horas.

La periodista también responsabilizó al Congreso de la República sobre el crecimiento de la inseguridad, al sostener que los legisladores están actuando en beneficio de ellos y no de la población.

PACTO POLÍTICO

En relación al retorno de Juan José Santiváñez y Julio Demartini al Ejecutivo, tras sus polémicas salidas del Gobierno de Dina Boluarte, Valenzuela advirtió que este hecho evidenciaría un pacto político. “Caímos en manos de una pandilla, ahí dan la vuelta y juegan a la silla. Tienen un pacto entre el Legislativo y el Ejecutivo”, afirmó.