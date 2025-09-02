Extorsionadores exigen S/30 mil a comerciante de Gamarra y la amenazan con armas y explosivos

La ola delincuencial en la capital no da tregua. Una comerciante de Gamarra denunció que viene siendo víctima de extorsionadores, quienes le exigen el pago de 30 mil soles a cambio de no atentar contra su vida.

Los delincuentes enviaron videos intimidatorios en los que exhiben armas de fuego, explosivos y mensajes amenazantes con el fin de sembrar el terror. Según relató la víctima, días antes los criminales ya habían atacado su vivienda utilizando artefactos explosivos, lo que aumentó el temor en su familia.

VÍCTIMA PIDE AYUDA

Además, la comerciante señaló que sus hijos dejaron de asistir al colegio por miedo a que algo les ocurra. “Pido ayuda a la Policía Nacional para esclarecer este caso, quiero saber quién es la persona que quiere atentar contra mi vida y la de mi familia”, expresó.

Hasta el momento, no se conoce la identidad de los responsables ni los avances de las investigaciones. Vecinos y comerciantes de la zona han mostrado preocupación por el aumento de extorsiones que azotan el emporio comercial de Gamarra, uno de los más importantes del país.