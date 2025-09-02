Carlos Álvarez responde a ministro Santiváñez: “Creo que tiene una fijación conmigo”

El humorista y precandidato a la presidencia de la República, Carlos Álvarez, salió al frente tras las declaraciones del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien afirmó en una entrevista que “con Carlos Álvarez no voy ni a la esquina” y cuestionó su eventual postulación en las elecciones generales del 2026.

Álvarez rechazó los comentarios y los calificó como una “fijación” del ministro hacia su persona. “Primero insinuó que mi voz era la del audio de Marco Sifuentes, luego dijo que era una broma, y ahora vuelve a mencionarme. Creo que ya es casi una fijación sexual conmigo, horror ministro, ¿Qué le pasa?”, expresó en su programa.

El también precandidato por el partido País Para Todos criticó duramente la gestión de Santivañez cuando estuvo al frente del Ministerio del Interior. “Los que deberían salir del clóset son los sinvergüenzas y corruptos que parasitan al país. Qué suerte tienen algunos funcionarios que son protegidos y defendidos por el entorno cercano al Gobierno”, cuestionó.

¿INTERVENCIONES TELEFÓNICAS?

Además, Álvarez denunció que ha sido víctima de extrañas intervenciones en su línea telefónica, por lo que alertó a las autoridades ante posibles intentos de espionaje. A siete meses de las elecciones generales, el humorista figura en la última encuesta de Ipsos en el tercer lugar con 6% de respaldo, detrás de Rafael López Aliaga (10%) y Keiko Fujimori (8%).