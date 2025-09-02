Ruth Luque apoya moción de censura contra Juan José Santiváñez: “Tiene que irse”

La designación de Juan José Santivañez Antúnez en el Ejecutivo continúa generando discrepancias en el Congreso de la República. La congresista Ruth Luque, del Bloque Democrático, reafirmó su postura a favor de una moción de censura, señalando que ya ha firmado el documento y que es necesario asegurar las 23 rúbricas requeridas para su presentación.

Sin embargo, no todos los parlamentarios comparten esa posición. El legislador Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, defendió a Juan José Santivañez, argumentando que durante su gestión previa como ministro del Interior mostró avances en la lucha contra la criminalidad y que debería continuar en el cargo a pesar de los cuestionamientos.

Desde otra orilla, congresistas como Roselli Amuruz, de Avanza País, cuestionaron la decisión del Ejecutivo, afirmando que refleja la incapacidad del Gobierno para convocar mejores cuadros. “Es evidente que no cuentan con personas sin cuestionamientos para asumir responsabilidades de esta magnitud”, sostuvo, pidiendo además que Santivañez acuda al pleno a responder las dudas de la ciudadanía.

RECOLECTAN FIRMAS

Mientras tanto, la moción de censura impulsada por Susel Paredes sigue en proceso de recolección de firmas y, hasta el momento, habría alcanzado 15 de las 23 necesarias. En paralelo, el congresista Edward Málaga solicitó que el premier Gustavo Adrianzén Arana sea citado al Parlamento para explicar las razones detrás de la polémica designación.