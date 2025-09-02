Permanecen detenidos pasajeros que se apropiaron de pertenencias olvidadas en aeropuerto de Piura

La tarde de este lunes, los pasajeros de un vuelo procedente de Piura con destino a Lima fueron sorprendidos cuando agentes de la Policía Nacional ingresaron al avión para detener a dos sujetos acusados de apoderarse de pertenencias de otro pasajero durante el control de seguridad previo al embarque.

El caso ocurrió en el aeropuerto de Piura. Las cámaras de videovigilancia registraron el momento en que un bombero, que retornaba a la capital, olvidó en una bandeja su laptop, un iPad y un reloj inteligente marca Apple, luego de pasar por el escáner. Segundos después, dos pasajeros que venían detrás aprovecharon el descuido y se apropiaron de los artículos sin advertirle.

El bombero notó la ausencia de sus pertenencias antes de abordar y alertó de inmediato a las autoridades. Con la información recibida desde Piura, efectivos de la comisaría del aeropuerto del Callao organizaron un operativo y esperaron a los presuntos responsables en la zona de llegadas del Jorge Chávez.

OBJETOS FUERON DEVUELTOS A SUS DUEÑOS

Allí fueron intervenidos y esposados Jhonatan Flores Silva y Gian Llacsahuanga Ipanaque, quienes quedaron detenidos por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado. Las pertenencias fueron recuperadas y entregadas a la víctima, mientras los dos acusados permanecen bajo custodia en la comisaría del aeropuerto internacional.