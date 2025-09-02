Denuncian contaminación en el río Lurín: hallan puertas de refrigeradoras con logos de Coca-Cola

El influencer Daniel Cáceres denunció a través de TikTok la presencia de decenas de puertas de refrigeradoras exhibidoras, con logos de Coca-Cola y Lindley, amontonadas en el estuario del río Lurín, a la altura de la playa San Pedro.

En su video, Cáceres alertó que los vidrios y pinturas tóxicas de estos artefactos podrían fragmentarse y poner en riesgo a las aves migratorias que llegan entre octubre y noviembre al Perú, además de contaminar las aguas y, en consecuencia, el mar.

Tras la denuncia, un equipo acudió al lugar y comprobó que las puertas ya habían sido retiradas, aunque en la zona aún quedaban restos de vidrios, desmontes y otros desechos. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó que coordinó con la Municipalidad de Lurín el retiro de las puertas de refrigeradoras y que continuará con las indagaciones para determinar responsabilidades. Sin embargo, reconocieron que el problema de fondo persiste: la constante descarga de residuos sólidos en el ecosistema.

SITUACIÓN EN PLAYA SAN PEDRO Y PLAYA ARICA

A solo cinco minutos de la playa San Pedro, en la playa Arica, la situación no es distinta: los residuos plásticos y desmontes se mezclan con la arena, confundiendo a las aves que buscan alimento. Vecinos señalaron que, aunque la municipalidad debería reforzar los controles, también es necesario mayor conciencia ciudadana para frenar la contaminación que amenaza la biodiversidad del litoral sur de Lima.

SE PRONUNCIA ARCA CONTINENTAL LINDLEY

A través de un comunicado, la empresa informó haber enviado una cuadrilla para la limpieza total de la zona. Asimismo, ha dispuesto una exhaustiva investigación para determinar las responsabilidades correspondientes y viene colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos.