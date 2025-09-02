Funcionario de embajada de Indonesia es acribillado en Lince: esto es lo que sabe del caso

El crimen ocurrió cuando el diplomático llegó en bicicleta a la puerta de su edificio en Lima y fue interceptado por sicarios.

El brutal asesinato de Zetro Leonardo Purba, funcionario de la Embajada de Indonesia en Perú, ha encendido las alarmas tanto a nivel nacional como internacional. El crimen ocurrió cuando el diplomático llegó en bicicleta a la puerta de su edificio en Lima y fue interceptado por sicarios.

Las cámaras de videovigilancia registraron el ataque desde dos ángulos distintos. En una de las grabaciones se observa a Purba descendiendo de su bicicleta cuando es abordado por un sujeto armado, quien le dispara a quemarropa y lo deja tendido en el suelo. Segundos después, un vecino se percata de la situación y llama de inmediato a la policía.

Otra cámara muestra a los sicarios a bordo de una motocicleta. Uno de ellos desciende, ejecuta el ataque y huye junto a su cómplice. Según fuentes policiales, no se registró ningún robo, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas. “Ni bien sucedió el hecho se aplicó el plan cerco. Estamos en proceso de identificación y se presume que serían de nacionalidad extranjera”, señalaron las autoridades.

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar y dispuso que la División de Homicidios recabe el testimonio de la esposa de la víctima para esclarecer lo ocurrido. Por la tarde, un vehículo diplomático llegó hasta la Morgue Central de Lima para retirar el cuerpo del funcionario, que fue trasladado junto a una unidad funeraria.