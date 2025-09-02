Desde hace más de una década: complejo deportivo San Genaro de Chorrillos luce abandonado

Un lugar que había sido construido para que los vecinos de Chorrillos puedan hacer algún tipo de actividad física ha quedado en el olvido desde más de 10 años. El mítico complejo deportivo San Genaro en estos momentos alberga vehículos malogrados y diversos objetos de uso municipal.

En conversación con 24 Horas, el alcalde del distrito, Fernando Velasco, recordó que los trabajos de construcción del recinto comenzaron hace casi 15 años atrás, donde se desembolsaron más de 25 millones de soles.

“En el 2010, el municipio de Chorrillos en la gestión del señor (Augusto) Miyashiro, empezó la construcción del Estadio y luego la continúo su hijo, pero hay un caso grave porque se gastó hasta el día de hoy 28 millones de soles para terminarlo ahora, pero lamentablemente luce como está (…) No hay expediente municipal que justifique el enorme costo”, comentó.

SU GESTIÓN BUSCARÁ TERMINAR LOS TRABAJOS

Debido al pésimo estado del complejo deportivo San Genaro, el burgomaestre manifestó que su gestión destinará cerca de 10 millones de soles para que puedan terminarse los trabajos, sin embargo, se realizará en dos etapas.