Gobierno propone instalación de cámaras con inteligencia artificial en buses

Ante la ola de extorsiones que viene golpeando con fuerza a la capital, principalmente a los transportistas, el ministro del Interior, Carlos Malaver, sostuvo una reunión con el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, con el objetivo de establecer estrategias conjuntas en la lucha contra la criminalidad.

En el encuentro también participaron representantes de gremios de transporte de Lima y Callao, quienes denunciaron ser víctimas constantes de extorsión y exigieron al Gobierno implementar medidas urgentes para frenar el avance de la delincuencia organizada en la capital.

El ministro Malaver informó que se están desarrollando estrategias de seguridad ciudadana, entre ellas la instalación de cámaras con inteligencia artificial en buses de transporte público para reforzar la vigilancia y disuadir a las bandas criminales.

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, respaldó al sector transporte y afirmó que la informalidad es “el cáncer que alimenta la delincuencia”. Además, aseguró que desde el Ejecutivo se tomarán acciones concretas para proteger a los trabajadores del transporte formal frente a las mafias.

GREMIOS PIDEN CUMPLIMIENTO DE PROMESAS

Los transportistas, sin embargo, señalaron que esperan que las promesas se materialicen pronto, pues a diario arriesgan su vida al salir a trabajar. Hasta ahora no se han dado detalles claros sobre cuándo ni cómo se implementará la tecnología, especialmente las cámaras de seguridad, mientras los choferes y cobradores continúan a merced de la delincuencia.