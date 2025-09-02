SJM: vecinos denuncian ola de robos y ausencia policial en calle Joaquín Bernal

En menos de una semana, San Juan de Miraflores se ha convertido en escenario de violentos asaltos, especialmente en la calle Joaquín Bernal, donde los vecinos denuncian ser víctimas constantes de delincuentes que se movilizan en mototaxis.

El 25 de agosto, cámaras de seguridad registraron cómo una trimoto se estacionó en una esquina de la zona. De ella descendió un hombre encapuchado armado, quien amenazó a dos jóvenes transeúntes. Mientras uno intentaba huir, fue interceptado por el conductor de la mototaxi —cómplice del asaltante— que lo despojó de sus pertenencias. Finalmente, ambos delincuentes golpearon brutalmente a la segunda víctima antes de darse a la fuga.

Lejos de ser un hecho aislado, la misma modalidad volvió a repetirse el 30 de agosto. Una trimoto con similares características apareció nuevamente y esta vez dos sujetos acorralaron a jóvenes que caminaban por la vereda.

Ese mismo día, a las 3:30 de la madrugada, otro robo quedó registrado: un delincuente con gorra blanca intentó empujar una miniván estacionada, mientras su cómplice ya se encontraba dentro del vehículo listo para llevárselo. El atraco ocurrió a pocos metros de dos colegios, aumentando la preocupación de padres de familia y vecinos.

AUSENCIA DE SERENAZGO

Ante esta ola delictiva, la población denuncia la ausencia de serenazgo y efectivos policiales en la zona. Exigen al municipio y a la Policía Nacional implementar operativos urgentes para frenar la violencia y prevenir nuevos ataques.