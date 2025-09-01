VMT: barberos continúan trabajando con equipos prestados tras violento asalto

Tres delincuentes que fingieron ser clientes ingresaron al local y, con insultos y amenazas de muerte, despojaron de sus pertenencias a los trabajadores y usuarios.

Un violento asalto se registró en una barbería ubicada en la cuadra 10 del jirón Ayacucho, en Villa María del Triunfo. Tres delincuentes que fingieron ser clientes ingresaron al local y, con insultos y amenazas de muerte, despojaron de sus pertenencias a los trabajadores y usuarios.

Las cámaras de seguridad captaron cómo uno de los asaltantes, de manera cobarde, llegó a abofetear a un cliente mientras otro amenazaba con disparar si alguien intentaba resistirse. Entre las víctimas se encontraba un menor de edad, quien se lanzó al suelo al ver a los sujetos armados.

El establecimiento, inaugurado hace apenas cuatro meses, buscaba recuperar la inversión inicial cuando se vio afectado por este robo, que asciende a unos 10 mil soles. A pesar del golpe económico, el negocio sigue operando gracias a la solidaridad de proveedores que prestaron equipos para que la barbería pudiera reanudar sus actividades al día siguiente del asalto.

PIDEN MAYOR SEGURIDAD

Las cámaras de seguridad lograron captar brevemente los rostros de los delincuentes, imágenes que ya fueron entregadas a la Policía Nacional. La administración del local pidió mayor patrullaje en la zona y espera que las autoridades actúen con rapidez para dar con los responsables.