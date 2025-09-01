Dictan 36 meses de prisión preventiva contra expareja de alias “El Monstruo”

El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra Lizeth Albina Cruz Ruiz, expareja de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, presunto cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte. La medida fue dispuesta este lunes 1 de septiembre por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla.

Cruz Ruiz, de 33 años, fue capturada en la ciudad boliviana de Santa Cruz y posteriormente expulsada de ese país. La entrega a las autoridades peruanas se concretó en el Puente Internacional Desaguadero, desde donde fue trasladada a Lima bajo estrictas medidas de seguridad.

La mujer, conocida también como “La Patrona”, enfrenta cargos por presunta participación en actos de extorsión, secuestros y cobros ilegales que habrían sido ejecutados por Los Injertos del Cono Norte. Según la Fiscalía, mantenía una relación cercana con “El Monstruo” y habría cumplido funciones clave dentro de la estructura criminal.

EL ROL DE CRUZ RUIZ

El Ministerio Público continuará reuniendo elementos que permitan esclarecer el rol de Cruz Ruiz dentro de esta organización, señalada como una de las más violentas en Lima y el norte del país. Mientras tanto, la detenida permanecerá recluida de manera preventiva mientras avanza la investigación preparatoria.