Sorprenden a ladrón dentro de vivienda en Lince: familia asegura dormir armada para protegerse

Un violento intento de robo terminó con la captura de un delincuente en Lince, luego de que una madre de familia lo sorprendiera dentro de su vivienda en pleno acto delictivo. El hecho ocurrió la noche del lunes, alrededor de las 9:00 p.m., cuando la mujer y su hija regresaban de sacar la basura. Al ingresar a la casa, la menor escuchó ruidos extraños y alertó a su madre, quien se encontró cara a cara con el sujeto.

El delincuente había forzado la puerta principal con un destornillador, luego trepó hasta el tercer piso e ingresó por una ventana. Dentro de la vivienda permaneció por más de 14 minutos, revisando cajones y muebles, mientras llenaba una bolsa con objetos de valor. Incluso bebió licor del minibar de la familia antes de ser descubierto.

Tras el encuentro, la mujer buscó refugio y alertó a sus familiares. Minutos después, varios de sus hermanos se unieron a la búsqueda en la zona y lograron retener al ladrón, quien fue entregado a la Policía con apoyo de serenazgo.

PIDEN QUE NO SEA LIBERADO

En la comisaría, el sujeto negó los cargos, pero la familia agraviada aseguró reconocerlo plenamente gracias a las cámaras de seguridad. Los parientes pidieron que no sea liberado y que se revisen sus antecedentes.