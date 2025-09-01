Ministro Sandoval: Ejecutivo evalúa tren de cercanías en paralelo al proyecto de la MML

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, se presentó ante la Comisión de Transportes del Congreso de la República para explicar la controversia generada en torno al proyecto del tren Lima–Chosica, impulsado por la Municipalidad de Lima.

PROPUESTAS EN PARALELO

En declaraciones ante la prensa, Sandoval precisó que el Ejecutivo también tiene en agenda un proyecto de tren de cercanías para dicho tramo, pero con una proyección a largo plazo, lo que no impediría que ambas propuestas puedan desarrollarse en paralelo.

“Mientras se encamina la mesa técnica, no descartamos que el Ejecutivo esté pensando en adquirir trenes de cercanías. Eso no significa que hemos dejado de lado la mesa técnica. Soy responsable y hablo con propiedad: si estamos pensando en trenes de cercanías, no estamos hablando para mañana”, sostuvo el titular del MTC.

Cabe mencionar que durante su presentación en dicho grupo de trabajo, congresistas de la bancada de Renovación Popular, cuyo líder es el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, expresaron su malestar ante la postura del titular del MTC.