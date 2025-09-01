Más de 731 mil denuncias por delitos se registraron en lo que va del año, según el Ministerio Público

El Ministerio Público informó que en lo que va de 2025 se han presentado 731,190 denuncias por diferentes delitos en todo el país. Lima concentra la mayor cantidad de casos, siendo la sede fiscal del Centro de Lima la que encabeza el listado con 72,429 denuncias. Le siguen Lima Norte (55,503), Lambayeque (53,479), Lima Este (51,824) y Arequipa (43,861).

Al desagregar la información, se observa que los delitos contra el patrimonio —que incluyen extorsión, hurto y estafa— superan las 222 mil denuncias. En segundo lugar, se encuentran los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud con 218 mil casos, seguidos por los delitos contra la seguridad pública con 71 mil registros.

DISCREPANCIA EN CIFRAS

Sin embargo, el analista de datos Juan Carbajal advirtió sobre una discrepancia entre las cifras del Ministerio Público y las de la Policía Nacional en materia de extorsión. Mientras que la Fiscalía reporta 17,189 denuncias, la PNP contabiliza 15,989 casos hasta julio de este año.

Para el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, esta diferencia podría deberse a una mayor confianza de los ciudadanos en la Fiscalía frente a la Policía. “No es poco frecuente que las personas extorsionadas manifiesten sus dudas en acudir a la PNP, pues consideran que, en algunos casos, la institución podría estar involucrada”, sostuvo.