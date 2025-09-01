Barranco: detienen a regidora por presunto cobro de coimas

Agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional detuvieron a Nicole Fiorella Muñoz Zeballos, regidora del distrito de Barranco, investigada por el presunto delito de tráfico de influencias.

La intervención se originó tras un hecho ocurrido el pasado 26 de agosto, cuando Bruno Zolorsano Padilla, pareja de la regidora, fue detenido en flagrancia luego de que un ciudadano denunciara en la comisaría del sector que este le exigía S/ 4,000 a cambio de gestionar permisos para abrir un negocio en el distrito.

Durante la intervención a Zolorsano, la Policía encontró entre sus pertenencias una tarjeta de presentación de la regidora Muñoz Zeballos, lo que derivó en el inicio de las investigaciones en su contra y su posterior detención.

DENUNCIAN PERSECUCIÓN POLÍTICA

Frente a la medida, los familiares de la regidora denunciaron que se trataría de una “persecución política” por parte de la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas. Según señalaron, ello ocurriría después de que Muñoz acusara a la burgomaestre de haber utilizado una invitación falsa para justificar un viaje a República Dominicana en 2024.