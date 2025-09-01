Seis policías de la BRECC Lima Sur detenidos por presunta extorsión a familia de intervenido

Una llamada telefónica puso al descubierto un presunto caso de corrupción en la Policía Nacional. En el audio, Fernando Raúl Meza Cutimanco, de 24 años, pide a su hermano reunir dinero para entregarlo a un brigadier de la BRECC Lima Sur, identificado como Sandro Masha, con la promesa de obtener su liberación. “Todo lo que ha pedido el brigadier… yo te llevo la plata”, se escucha decir al detenido.

La intervención ocurrió el pasado 27 de agosto en la vivienda de Meza, donde los agentes afirmaron haber encontrado droga y una cacerina abastecida. Sin embargo, la familia niega esta versión y sostiene que nunca se les informó el motivo de la operación. “Yo pregunté cuál era el motivo y no decían nada”, relató Geraldine Valverde, pareja del intervenido.

El hermano del joven denunció el hecho ante la Dirección Contra la Corrupción de la Policía (Dircocor), que tras la alerta detuvo a seis efectivos implicados en el presunto cobro de cupos. Durante las diligencias, se hallaron dispositivos móviles y evidencias en el escritorio del brigadier Masha, sindicado como cabecilla, mientras otro agente logró darse a la fuga.

RECURSO DE APELACIÓN

La defensa de Fernando Raúl Meza Cutimanco cuestiona que, pese a estas pruebas, su patrocinado permanezca en la carceleta del Poder Judicial. La abogada adelantó que interpondrán un recurso de apelación para que el joven enfrente la investigación en libertad, mientras se esclarecen las responsabilidades de los suboficiales detenidos.