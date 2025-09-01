Poder Judicial ordena levantar secreto bancario de Andrés Hurtado

El Poder Judicial ordenó levantar el secreto bancario, tributario y bursátil del exconductor de televisión Andrés Hurtado en el marco de la investigación preparatoria que se le sigue por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado. La disposición también alcanza a la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, al empresario Javier Miu Lei, al colaborador eficaz Iván Siucho y a cuatro empresas relacionadas con el caso.

El juez supremo Juan Carlos Checkley consideró que la medida es idónea, necesaria y proporcional, pues permitirá esclarecer las operaciones financieras que habrían realizado los investigados. Hurtado cumple actualmente 18 meses de prisión preventiva en el penal de Lurigancho, acusado de interceder en el pago de una supuesta coima que el empresario Miu Lei habría entregado a Peralta para recuperar barras de oro incautadas por el Ministerio Público en 2020.

Durante el fin de semana, se conoció una carta escrita a mano por el propio Hurtado, fechada el 14 de julio, en la que solicita al Tribunal Constitucional revisar su caso para afrontar el proceso en libertad. En el documento, asegura tener arraigos suficientes y niega las acusaciones, alegando que se trata de una imputación “sin asidero legal” que lo ha separado injustamente de su familia.

CASO ROBERTO SIUCHO

Cabe recordar que el exconductor de televisión también enfrenta otro mandato de prisión preventiva por nueve meses, vinculado a presuntas irregularidades en el trámite que realizó el futbolista Roberto Siucho ante la Superintendencia Nacional de Migraciones en 2019, con el fin de que el deportista renunciara a su nacionalidad peruana y poder jugar en China.