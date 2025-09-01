Lince: asesinan a balazos a funcionario de la embajada de Indonesia

Un nuevo hecho de violencia conmociona al distrito de Lince. La noche de este lunes, un funcionario diplomático de la Embajada de Indonesia en el Perú, fue asesinado de tres disparos por sicarios a pocos metros del departamento que alquilaba en esta zona residencial.

La víctima fue identificada como Cetro Leonardo Purba, de 40 años, quien se desplazaba en bicicleta junto a su esposa cuando fue interceptado por un sicario. Tras recibir los impactos de bala, fue trasladado a la Clínica Javier Prado, donde los médicos solo certificaron su muerte.

De acuerdo con información preliminar de la Policía, el ciudadano indonesio había llegado al Perú hace apenas cinco meses y se desempeñaba en funciones diplomáticas en la embajada de su país. Su esposa resultó ilesa durante el ataque, pero se encuentra bajo protección policial.

INVESTIGAN CRIMEN

Agentes de la Policía Nacional y peritos de criminalística llegaron hasta el lugar para recoger evidencias y esclarecer el móvil del asesinato. Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis, mientras la Embajada de Indonesia y la Cancillería peruana coordinan acciones frente a este grave hecho.