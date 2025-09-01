Corredor Azul: usuarios reportan demoras y poca frecuencia de buses en la nueva ruta

Desde el 31 de agosto hasta el 2 de septiembre se lleva a cabo la marcha blanca de la nueva ruta del corredor azul SE 08, que conecta el Cercado de Lima con San Martín de Porres, en el límite con el Callao. Durante estos días, el servicio será gratuito para los usuarios que deseen probarlo.

La ruta inicia en la avenida Tacna con jirón Ica, punto establecido como paradero inicial, y se extiende hasta la avenida Elmer Faucett, a la altura de la comisaría Playa Rímac. Muchos pasajeros aprovecharon la marcha blanca para usar por primera vez este recorrido.

FRECUENCIA DE BUSES

Sin embargo, uno de los problemas que se evidenció fue la frecuencia de los buses. En más de una ocasión, los pasajeros tuvieron que esperar entre 20 y 30 minutos para abordar una unidad. “En la mañana esperé media hora para salir a trabajar”, relató una usuaria.

En el trayecto de ida, que recorre avenidas principales como Garcilaso de la Vega, Venezuela, Tingo María, Dueñas y Perú, se logró llegar al último paradero en aproximadamente 50 minutos. No obstante, en el retorno hacia el Cercado de Lima, el tiempo superó la hora debido a la congestión en vías como la avenida Bolivia y el jirón Jorge Chávez en Breña.

Quienes lleguen hasta el Callao tendrán la opción de conectar con los buses del servicio Aerodirecto hacia el nuevo aeropuerto, pagando un adicional de 2 soles. El pasaje regular de esta nueva ruta será de S/ 2.00 y comenzará a cobrarse a partir de este jueves. Para identificar los paraderos, los usuarios deberán ubicar los carteles con el rótulo SE 08.