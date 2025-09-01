Chorrillos: municipio anuncia que reforzará vigilancia en el Morro Solar tras asalto a ciclistas

Un nuevo hecho de inseguridad alarmó a los vecinos de Chorrillos. Dos ciclistas fueron asaltados a mano armada en pleno Morro Solar la mañana del lunes. En cuestión de segundos, dos delincuentes interceptaron a los hermanos, le arrebataron el celular a una de las víctimas e intentaron llevarse la bicicleta del otro.

El atraco ocurrió pasadas las siete de la mañana, justo en el único día de la semana en que no está presente el grupo Ichma, encargado de la vigilancia en la zona.

REFUERZO EN LA SEGURIDAD

El alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco, informó que actualmente 25 agentes resguardan el Morro Solar desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. “Hace dos años y medio no habíamos registrado un solo robo en este lugar. Este hecho nos lleva a reforzar la vigilancia también los días lunes. Lo consideramos un caso aislado”, declaró.

Sin embargo, vecinos advirtieron que un día antes, el domingo por la tarde, se produjo otro robo en la misma zona. El Morro Solar es considerado una de las rutas favoritas de los ciclistas, pero también un punto de riesgo por la falta de iluminación y las invasiones cercanas, que facilitan la huida de los delincuentes.