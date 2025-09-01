Tras dos años de tranquilidad: ciclista denuncia robo en el Morro Solar en Chorrillos

En horas de la mañana de este lunes 1 de setiembre, un ciclista que se encontraba transitado por la pista con rumbo al Morro Solar en Chorrillos, denunció que fue víctima de robo, generando la alarma del alcalde Fernando Velasco.

Durante una entrevista con 24 Horas, la autoridad edil comentó que después de dos años en los que no se registraba ningún caso delictivo en esta zona visitada por deportistas nacionales e internacionales, hoy se terminó con la tranquilidad de los turistas.

“Hace más de dos años y medio, no hemos tenido ningún solo robo en el Morro, ni de autopartes, equipo, ni de bicicletas. El Municipio no solamente vela por la integridad de ellos, sino también por el cuidado de la vida”, manifestó.

GARANTIZA LA SEGURIDAD EN EL MORRO SOLAR

Tras este hecho, Fernando Velasco anunció que se aumentará el personal que trabaja en el grupo ISMA, con el propósito de garantizarle seguridad a los visitantes. Del mismo modo, continuarán los monitoreos en el Morro Solar con drones.