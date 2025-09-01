Asaltan barbería que recién abrió hace 4 meses en Villa María del Triunfo

En medio de la inseguridad ciudadana, una barbería se convirtió en el nuevo blanco de la delincuencia. El hecho ocurrió en Villa María del Triunfo, cuando sujetos que fingían ser clientes asaltaron a los trabajadores llevándose dinero, celulares y utensilios de trabajo de la barbería.

El negocio recién se había inaugurado hace cuatro meses y se convirtió en víctima de la delincuencia. Según las imágenes de las cámaras de seguridad, no solo había adultos durante el asalto, sino que también niños que eran atendidos, además, se observa la gran violencia de los delincuentes que obligaron a algunos a tirarse al suelo mientras amenazaban con sus armas de fuego a los demás clientes.

EN MEDIO DE LA INSEGURIDAD

El dueño del local manifestó que la zona es muy insegura y que la cantidad de efectivos policiales es casi nula, por lo que invocó al Gobierno a poner más miembros de seguridad. "El inicio de un negocio es bastante difícil y por lo menos nos toca una sobrevivencia de 6 meses para recién ver algo, pero nos toca vivir esta situación", manifestó.

Por otro lado, comentó que están invirtiendo con más seguridad para proteger a los clientes, así que se han colocado biométricos en la puerta de ingreso. Además, dijo que algunos proveedores con los que han trabajado antes los han apoyado con máquinas y utensilios, por lo que han podido reactivarse al día siguiente del asalto.

Finalmente, señaló que se ha compartido a la policía todas las imágenes que han captado con las cámaras de seguridad, por lo que esperan que con las investigaciones se pueda identificar y capturar pronto con los culpables del delito.