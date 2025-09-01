IPYS y ANP exigen investigación: periodista de Panorama denuncia plan para atentar contra su integridad

La jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, Karla Ramírez, realizó una denuncia pública por acciones que se habrían ordenado planificar contra su integridad desde la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior.

De acuerdo a la denuncia de Ramírez, el atentado que se estaría planificando en su contra estaría disfrazado de delincuencia común y que existiría una carpeta con seguimiento hacia ella, así como a sus familiares cercanos como consecuencia de sus reportajes contra el exministro del Interior y actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, así como el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte.

INVESTIGACIÓN INMEDIATA Y RESPUESTA DEL MININTER

Ante esta situación, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) exigieron una investigación inmediata, además, que se brinden medidas de protección a la periodista.

Por otro lado, el Ministerio del Interior publicó un comunicado en sus redes sociales donde responde a la denuncia pública de Karla Ramírez: “Negamos tajantemente que la Dirección General de Inteligencia (Digimin) haya planeado atentar contra la integridad de la periodista Karla Ramírez”.

Al respecto, la ANP Perú, que considera de extrema gravedad la denuncia de la periodista, señaló que el comunicado del Mininter en el que niega responsabilidad “resulta insuficiente e infundado”.