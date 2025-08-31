Acribillan a hombre que jugaba fulbito en losa deportiva de Bellavista

Nuevamente las calles del Callao se tiñen de sangre en pleno domingo, donde las familias y amigos se reúnen para disfrutar de un merecido descanso.

Esta vez una losa deportiva en el distrito de Bellavista, fue el escenario de un nuevo hecho de sangre. Un hombre que estaba jugando un partido de fulbito fue acribillado a balazos.

Según testigos del hecho un sujeto se acercó hasta la canchita de juego y disparó hasta cinco veces contra la víctima que sería un vecino del lugar.

INVESTIGAN MÓVIL DEL CRIMEN

Al momento del ataque había muchos niños y jóvenes en lugar, que corrieron despavoridos al escuchar las detonaciones de los disparos.

Tras atacarlo, el presunto sicario, junto a un cómplice, huyó de lugar, dejándolo tendido en el pavimento.

Este crimen es materia de investigación por parte de las autoridades, pero todo parece indicar que se trataría de un asesinato por un ajuste de cuentas.

Cabe señalar que, la víctima era conocido por sus amigos como “Camote”, a quien recuerdan como una persona muy tranquila que los domingos llegaba al lugar, al frente de su vivienda, para jugar fulbito con un grupo de vecinos del lugar.