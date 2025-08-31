Tras intensa persecución policía de civil captura a un ladrón de vehículos en SJM

En el distrito de San Juan de Miraflores, en la urbanización Jardín, un agente de la Policía Nacional vestido de civil logró la captura de un peligroso ladrón de vehículos.

La valiente acción del efectivo logró la captura del hampón y solo sería cuestión de tiempo para que caigan sus cómplices, ya que en sus robos no actuaba solo.

VECINOS PIDEN MÁS SEGURIDAD

A pesar de esta captura los vecinos de la zona señalan que, ni las tranqueras, ni las cámaras de seguridad, ni los carteles de advertencia logran detener a la delincuencia en sus calles.

Por ello en la zona los vecinos están indignados y piden mayor seguridad para poner un alto a esta ola de inseguridad en su distrito.

Cabe señalar que, el este robacarros en las próximas horas será puesto a disposición del Ministerio Público para las diligencias de ley.