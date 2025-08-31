Delincuentes armados asaltan una pizzería en Villa El Salvador

En el distrito de Villa El Salvador, un negocio de comida fue el nuevo blanco de la delincuencia. Tres sujetos armados irrumpieron en una pizzería para llevarse todo lo que pudieron.

Los hampones pusieron de rodillas a los trabajadores y con un arma apuntando a la cabeza de sus víctimas. El cocinero y el administrador fueron reducidos en cuestión de segundos.

El robo ocurrió en el grupo 15 de la avenida José Carlos Mariátegui. Donde comerciantes y vecinos viven con miedo y aseguran que la inseguridad se ha vuelto insoportable pese a que un día antes habrían colocado la sub central de videovigilancia a unos pasos del local.

TERROR EN LA PIZZERÍA

El pánico se apoderó del local mientras los delincuentes ejecutaban su violento plan. Buscaban con desesperación mientras apuntaban con un arma a los trabajadores, a quienes no solo amenazaban, sino que también golpeaban con el mismo objeto en la cabeza.

Cabe señalar que, la denuncia ya fue presentada en la comisaría del distrito, mientras tanto los dueños esperan que las autoridades logren dar con los delincuentes.