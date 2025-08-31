Nueva modalidad de robo: Ladrones usan una granada para detonar un cajero automático en Comas

Una entidad bancaria en el distrito de Comas fue el escenario de un nuevo ataque con explosivos. La madrugada de este domingo, delincuentes detonaron un artefacto que sería una granada para apoderarse del dinero en efectivo.

Con la fuerte detonación, destrozaron puertas y ventanas en la entidad financiera, con el objetivo de robar el dinero de los cajeros que hay en el interior.

Para algunos testigos, el hecho fue desconcertante ya que varias alarmas de vehículos sonaron luego del estallido. Las mamparas de vidrio estallaron producto de la detonación en el banco ubicado en la cuadra 78 de la avenida Túpac Amaru.

El lugar se queda sin vigilancia en la madrugada

Los vecinos de la zona indicaron que los criminales aprovecharon que el lugar de madrugada queda sin vigilancia para atacar y salieron huyendo en una minivan tras presuntamente tomar el dinero,

Cabe señalar que, según información policial esta vez, tras el estallido, los hampones habrían robado una importante cantidad de dinero. El caso está en manos de la comisaría de Santa Isabel.

Como se recuerda, el último viernes en Huachipa, en Ate Vitarte, hampones usaron un balón gas para volar otro cajero automático.