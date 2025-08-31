Delincuentes detonan explosivo en casa de una comerciante en Comas

Los ataques con explosivos siguen desatento el pánico en las calles de la capital. Esta vez en el distrito de Comas, una comerciante fue atacada en su vivienda con una fuerte detonación.

Una cámara de seguridad captó a un sujeto quien fue el responsable de dejar el aparato explosivo. El hampón se tomó el tiempo de prender la mecha y lanzar el objeto que terminó por destrozar parte de la reja y puerta en la vivienda.

El hecho ocurrió en la urbanización Nuevo Sol dejando destrozos tras la detonación en la vivienda de la víctima, volando parte de la reja de un portón.

Víctima dice no haber recibido ningún mensaje extorsivo

Por su parte, la víctima dice no haber recibido ningún mensaje extorsivo previamente. La comerciante que trabaja en el Mercado La Hacienda, asegura que los directivos del centro comercial son los que vienen recibiendo amenazas por parte de bandas criminales.

Cabe señalar que, este atentado ya fue denunciado y se espera poder identificar al criminal que aparece en las imágenes con el explosivo.