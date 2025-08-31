Multarán con más de 500 soles a quienes alimenten ardillas en San Isidro

Alimentar ardillas será motivo para una multa en el distrito de San Isidro. En esta zona de la capital se acaba de implementar esta medida para cobrar más de 500 soles a quienes vulneren el hábitat de estos animalitos y busquen el contacto dándoles comida.

A través de un comunicado de la municipalidad de San Isidro, se aplicará el 10 por ciento de la UIT de multa, que actualmente 1 uit equivale a 5350 soles.

En este caso la comuna aprobó una ordenanza que busca preservar el equilibrio ecológico y proteger la salud pública. De acuerdo a estudios, estos ágiles animalitos y muy simpáticos que parecen inofensivos podrían también contagiar enfermedades.

En el distrito se colocarán en lo próximo más carteles para informar sobre la reciente prohibición.

¿Pueden trasmitir enfermedades?

Siempre es mejor tener cuidado ya que algunas ardillas pueden trasmitir enfermedades, la más común para estos roedores es la leptospirosis, que es una bacteria que se trasmite por la orina de los animales infectados.

¿Qué síntomas genera en la persona? Pude causar problemas renales y hepáticos, problemas que pueden ir desde una gravedad ligera y clínico

Cabe señalar que, además que las ardillas podrían traer en su pelaje garrapatas por lo que se aconseja no tocarlas.