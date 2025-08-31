De Terror: Madre e hija encuentran a un ladrón dentro de su vivienda en Lince

¿Qué haría usted si, al llegar a casa, se encuentra cara a cara con un delincuente? Eso es lo que vivió una madre de familia y su menor hija en el distrito de Lince.

La mujer había salido con su hija a botar la basura y al regresar a casa, la menor escuchó un ruido extraño en la sala. De inmediato alertó a su madre, quien al ingresar se encontró con el malhechor.

El delincuente habría ingresado por una ventana a la y llegó hasta el tercer piso del inmueble, pero a la misma hora, en el exterior, la madre y su hija regresan a casa.

FUE CAPTURADO POR LOS FAMILIARES DE LA VÍCTIMA

Al encontrarlo, la mujer, presa del pánico, toma a su mascota, jala a su hija y se refugia dentro de su casa. segundos después, sale junto a su esposo para enfrentar al sujeto, pero este logra escapar, pero metros más adelante fue capturado por los familiares de la madre de familia.

El lacón fue entregado a los agentes de serenazgo y de la policía que llegaron hasta el lugar.

Cabe señalar que, dentro de la comisaría de Lince, el detenido juró ser inocente, pero la familia agraviada asegura reconocerlo plenamente.

La familia afectada pide que no sea liberado y que se revisen sus antecedentes, a fin de agravar su situación y evitar que vuelva a las calles a delinquir.