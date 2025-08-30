Ate: nuevas imágenes de ataque con balón de gas contra cajero automático

Un nuevo avance en las investigaciones reveló imágenes captadas por cámaras de seguridad en Ate, donde se observa el accionar de dos delincuentes que hicieron detonar un cajero automático de una entidad bancaria. En las grabaciones, ambos aparecen vestidos con mamelucos descartables; uno cargaba un balón de oxígeno conectado a mangueras y pinzas de batería, mientras que su cómplice trasladaba una batería portátil. Todo indica que estos elementos habrían sido empleados como parte de una modalidad artesanal para causar la explosión.

La detonación provocó graves daños en la infraestructura de la agencia bancaria, dejando puertas destrozadas, vidrios rotos y el cajero parcialmente destruido. Según expertos en investigación criminal, esta técnica consiste en introducir gas en el interior del cajero para luego generar un chispazo con ayuda de una batería, lo que termina por forzar las cerraduras y deformar las estructuras metálicas.

Se trata de la primera vez que este tipo de ataque se registra en la capital; sin embargo, en otras ciudades del país ya se han reportado casos similares. En diciembre pasado, una agencia bancaria en Trujillo fue blanco de un atentado de la misma naturaleza, donde los delincuentes lograron llevarse más de 3,000 soles. También se registraron episodios en Ica y, recientemente, en Nazca, donde los hampones incluso sustrajeron el cajero completo.

VECINOS ALARMADOS

Esta peligrosa modalidad viene generando alarma entre los clientes bancarios y autoridades, ya que representa un alto riesgo no solo para la seguridad de las entidades, sino también para los propios delincuentes. La Policía Nacional ha informado que las investigaciones continúan y que en las próximas horas se determinará con exactitud qué tipo de gas fue utilizado, mientras se busca identificar y capturar a los responsables.