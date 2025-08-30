Comerciantes podrán ser dueños de puestos en nuevo mercado La Parada

El tradicional Mercado Minorista La Parada, ubicado en el distrito de La Victoria, será convertido en un moderno centro comercial de dos niveles con capacidad para 2,700 puestos. La obra demandará una inversión superior a los S/ 350 millones y estará a cargo del Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET).

Según detalló Pablo Paredes, gerente de INVERMET, el 90 % de los stands tendrá un área de 6,3 m², equivalente a las dimensiones actuales, además de otros módulos de 11 y 14 m² destinados a la venta de carnes, embutidos y productos frescos. Los precios oscilarán entre los 6,000 y 8,000 dólares por metro cuadrado, lo que significa que en promedio cada puesto costará alrededor de 44 mil dólares.

El proceso de venta contempla dos etapas: un sorteo para la asignación de ubicación y una venta individual mediante una sala de ventas. Durante la conferencia de anuncio, el alcalde Rafael López Aliaga señaló que el objetivo es que los comerciantes se conviertan en propietarios, garantizando transparencia en la administración de los recursos.

COMERCIANTES BENEFICIADOS

Los comerciantes de La Parada, que llevan más de 80 años como inquilinos, podrán acceder a este beneficio gracias a un fideicomiso que resguardará los fondos de la venta de los puestos y garantizará la continuidad del proyecto. De esta manera, se busca modernizar la zona y brindar mejores condiciones de trabajo a los vendedores y visitantes.