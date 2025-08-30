La Molina: frustran asalto a carwash y capturan a delincuentes

En la madrugada del sábado, cinco delincuentes armados ingresaron a un car wash en La Molina, donde también se guardaban vehículos de carga pesada. Los hampones maniataron a un anciano y, antes de ello, envenenaron a su mascota. Además, amenazaron con armas de fuego a la propietaria del negocio delante de sus hijos pequeños.

La rápida intervención del Serenazgo de La Molina permitió frustrar el atraco y obligó a la banda a huir apresuradamente. En medio de la persecución, dos sujetos fueron capturados: Bernardino Molina Pimentel y Marlon Gamez Luque, este último con antecedentes por integrar la banda criminal “Los Rápidos Iqueños”, dedicada al robo de maquinaria pesada bajo un modus operandi similar.

Durante la fuga, los delincuentes abandonaron pertenencias como guantes, ropa y dinero en efectivo, lo que evidencia la premura de su escape. El gerente de Seguridad Ciudadana de La Molina, Javier Ávalos, explicó que la rápida reacción fue posible gracias al despliegue estratégico de unidades en zonas alejadas del distrito.

TRASLADADOS A LA COMISARÍA

Los detenidos permanecen en la comisaría de La Molina mientras continúan las investigaciones. Sin embargo, la captura de Marlon Gamez Luque genera dudas, ya que había sido arrestado en diciembre pasado por un delito similar. Los agraviados no descartan una posible complicidad, pues un patrullero se encontraba estacionado frente al local durante el asalto sin registrar lo sucedido.