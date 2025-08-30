San Martín de Porres: persecución y balacera deja a un delincuente herido

Una violenta balacera se registró la noche del jueves en San Martín de Porres, luego de que un grupo de delincuentes armados asaltara a un conductor para arrebatarle su moderna camioneta. El hecho ocurrió minutos después de las siete de la noche y quedó registrado en cámaras de seguridad.

Según las imágenes, tres sujetos descendieron de otro vehículo y, entre insultos y amenazas, encañonaron al chofer, quien incluso intentó resistirse al asalto. Tras forcejear y realizar disparos al aire, los hampones lograron llevarse el vehículo sin imaginar que estaban siendo seguidos de cerca por agentes de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte.

El coronel Roger Cano informó que la policía ya contaba con información sobre esta organización dedicada al robo de autos en la zona. En medio de la persecución, los delincuentes abrieron fuego contra los agentes, quienes respondieron con sus armas de reglamento. En el intercambio de disparos, uno de los hampones resultó gravemente herido.

BAJO CUSTODIA POLICIAL

El sujeto fue trasladado al Hospital Negreiros bajo custodia policial, mientras las autoridades continúan tras los pasos de los otros tres integrantes que lograron darse a la fuga. La Policía Nacional aseguró que intensificará los operativos para frenar a esta peligrosa banda que viene sembrando el terror en Lima Norte.