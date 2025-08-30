Puente Piedra: mototaxista es asesinado de un disparo en la cabeza

La víctima, un joven estudiante de enfermería, fue atacada por un falso pasajero en medio de amenazas extorsivas contra la empresa de transportes a la que pertenecía.

El ataque ocurrió en la asociación La Arboleda, en Puente Piedra. Freny Genaro Ramos Santos, de 28 años, recibió un disparo directo en la cabeza mientras realizaba su última carrera del día en la mototaxi que alquilaba. El atacante, que se hizo pasar como pasajero, lo sorprendió en plena ruta y huyó tras el crimen. La víctima quedó tendida al lado de su vehículo, sin signos de vida.

Su pareja, Maribel Asencio, relató que Ramos había ido a recogerla tras salir de la universidad, pero nunca llegó. El joven era estudiante de enfermería y, por las noches, trabajaba en el servicio de mototaxi para solventar sus estudios. Sin embargo, había dejado este oficio meses atrás debido a amenazas extorsivas contra la empresa de transporte a la que pertenecía, pero decidió retomarlo para mejorar sus ingresos.

De acuerdo con su familia, la empresa Rosaluz Naranjo había sido víctima de extorsiones en el pasado, llegando a pagar S/ 10 mil para detener los ataques. No obstante, hace pocos días volvieron a recibir amenazas, entre ellas una nota firmada por un sujeto identificado como “Cabezón Tito”, donde se advertía de asesinatos si no cumplían con el pago.

ANALIZAN IMÁGENES

La Policía Nacional del Perú informó que las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona serán determinantes para identificar a los responsables de este homicidio, ocurrido en un contexto de creciente violencia por extorsiones en Lima Norte. Mientras tanto, los vecinos de la zona exigieron reforzar la seguridad en las calles.