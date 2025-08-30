Fiscalía dirigió extracción de muestras a investigados por feminicidio de Sheyla Cóndor

El Ministerio Público busca homologar perfiles genéticos hallados en la escena del crimen para identificar a los posibles coautores del asesinato ocurrido en noviembre de 2024 en Comas.

La Fiscalía Provincial de Lima Norte dispuso la extracción de muestras biológicas a las seis personas que estuvieron presentes el 16 de noviembre de 2024 en el departamento del suboficial Darwin Condori, lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Sheyla Cóndor por su propia madre. Esta diligencia, que se realizó bajo la conducción del Ministerio Público, busca cotejar los perfiles genéticos encontrados en la escena del crimen.

De acuerdo con el documento fiscal, las pruebas periciales revelaron la presencia de fluidos en las prendas íntimas de la víctima y rastros de sangre de al menos dos hombres dentro del inmueble, lo que abre la hipótesis de la participación de más de un coautor en el feminicidio. Por ello, la Fiscalía solicitó que los investigados se sometan a la prueba científica.

Hasta la sede judicial acudieron los dos compañeros de vivienda de Darwin Condori, así como cuatro amigos que habían participado en la reunión social previa a la tragedia. Sus abogados señalaron que se sometieron voluntariamente a la diligencia con el objetivo de esclarecer los hechos y descartar responsabilidades.

FAMILIA ESPERA RESULTADOS

La defensa de la familia de Sheyla Cóndor saludó la medida y pidió que los resultados, que se esperan en un plazo de 30 días, permitan avanzar hacia la verdad y la justicia. El Ministerio Público reafirmó a través de sus redes sociales que la homologación de los tres perfiles genéticos hallados será determinante en las investigaciones.