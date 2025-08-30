Cayeron ‘Los Yepes’: detenidos fueron trasladados a sede de la Dirincri

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada, fueron capturados siete presuntos miembros de la red criminal conocida como Los Yepes, sindicada de cobrar cupos a comerciantes y transportistas en distintos puntos del Callao. El ingreso a la vivienda donde se ocultaban se realizó de manera sorpresiva y con apoyo de efectivos especializados en crimen organizado.

De acuerdo a las investigaciones, los delincuentes utilizaban chalecos con el logo de la Municipalidad Provincial del Callao para hacerse pasar por fiscalizadores y exigir entre dos y cinco soles diarios a sus víctimas. Además, se les vincula con el asesinato de un ambulante ocurrido en abril de 2024 cerca del mercado central, y con la extorsión a transportistas de la avenida Miguel Grau.

Durante las diligencias se incautaron cartuchos de emulsión explosiva, más potentes que la dinamita, así como municiones de largo alcance. Uno de los intervenidos fue identificado como Alejandro Morales Rivera, suboficial de tercera de la PNP en actividad, en cuyo ropero en la comisaría de Boca Negra se hallaron armas, municiones y marihuana.

ALIAS “CHATO”

Según la tesis fiscal, esta organización criminal sería liderada desde el penal Sarita Colonia por Diego Tambracc Gordillo, alias El Chato, quien estaría al mando de la red desde 2017. Los siete detenidos fueron trasladados a la sede de la Dirincri, ubicado en la avenida España, para continuar con las investigaciones de acuerdo a ley.