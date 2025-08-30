Villa El Salvador: capturan a presunto implicado en robo a ciudadana china

Un operativo policial permitió la captura de uno de los presuntos delincuentes que, el pasado 11 de julio, asaltaron a una ciudadana de nacionalidad china para despojarla de su camioneta y de 10 mil dólares en efectivo. El detenido fue identificado como Luis José Piñas Camayo, de 30 años, quien habría participado en el atraco junto a otros tres sujetos armados.

La intervención se realizó en el Parque Industrial de Villa El Salvador, cerca al cruce de las avenidas Solidaridad con Velasco Alvarado. Según la Policía, Piñas Camayo aguardaba a sus cómplices en un punto estratégico de la zona cuando fue sorprendido dentro de un vehículo blanco en el que se halló armamento y municiones.

El coronel PNP Montúfar explicó que el detenido brindó información sobre los lugares donde la banda se reuniría para planear nuevos delitos. “Este grupo acostumbraba salir a diario a cometer asaltos en la zona sur de la capital. Por la tenencia de armas, es probable que estuvieran próximos a concretar otra actividad delictiva”, detalló.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Mientras los familiares de Luis José Piñas Camayo sostienen que se dedica al rubro empresarial de melamine, la Policía Nacional continúa con las investigaciones y busca dar con el paradero de los demás integrantes de la organización criminal que perpetró el violento robo contra la ciudadana extranjera.