Puente Piedra: extorsión obliga a empresario a cerrar su restaurante

El miedo y la impotencia obligaron a un emprendedor de Puente Piedra a cerrar el restaurante que con esfuerzo levantó hace cinco años. Extorsionadores le exigen 3 mil soles como cuota inicial, bajo la amenaza de asesinar a sus familiares si no accede al pago.

Las intimidaciones comenzaron con llamadas y luego se trasladaron a mensajes de WhatsApp cargados de violencia, donde los delincuentes aseguraban tenerlo vigilado. “Nunca abras porque los voy a matar, vas a ver”, se lee en uno de los textos enviados por los criminales.

Desesperado, el empresario acudió a la sede de la Dirincri en la avenida España para formalizar su denuncia, pero asegura que solo encontró trabas y demora en el proceso. “Pensé que iban a ayudar, pero no hay nada. Hasta que lo pasen a Fiscalía ya me pueden matar”, señaló entre lágrimas.

CERRÓ SU LOCAL

Ante la falta de protección y el temor constante, el hombre decidió bajar las rejas de su local de manera indefinida. Sin respaldo policial, afirma que no puede arriesgar la vida de su familia, mientras las llamadas y amenazas continúan llegando desde diferentes números telefónicos.