Cae “Clan Ureta” en Pachacámac: banda extorsionaba a vecinos y comerciantes

Tres presuntos integrantes de la banda criminal conocida como “Clan Ureta” fueron capturados en un operativo policial realizado en la parte alta de Manchay, en el distrito de Pachacamac. Según informó la Policía Nacional, durante la intervención uno de los detenidos intentó disparar contra un agente, pero fue reducido tras un disparo disuasivo al aire.

Los detenidos fueron identificados como Jeremy Alcas Torrico (23), alias “El Nero”; Jesús Velásques Torres (18), alias “El Charapa”; y un menor de edad. Ellos serían parte de la organización delictiva dedicada al cobro de cupos a vecinos, transportistas y bodegueros de la Asociación Sol de San Fernando. Para intimidar a sus víctimas, realizaban disparos al aire en horas de la noche.

En la intervención, la Policía incautó dos pistolas —una marca Versa y otra CZ Broni—, además de municiones, cinco cartuchos de dinamita y envoltorios con droga. Las autoridades indicaron que estos elementos confirman la actividad ilícita de la organización, dedicada a la extorsión y amenazas en la zona.

PERMANECEN DETENIDOS

Los sujetos fueron trasladados al Depincri de Lurín-Pachacamac, donde permanecerán bajo investigación. La Policía informó que continuará con las diligencias para determinar la magnitud de las operaciones del “Clan Ureta” y la posible participación de más integrantes en el cobro de cupos en la jurisdicción.