Mototaxista fue asesinado a balazos en Puente Piedra: no habría pagado cupo a extorsionadores

Un mototaxista fue asesinado anoche a balazos en la asociación La Arboleda, distrito de Puente Piedra. Estaba por dejar a su último pasajero y regresar a casa, cuando se registró el ataque.

Según primeras investigaciones, el asesino del mototaxista Freddy Ramos Santos., de 28 años, sería justamente la persona que iba como pasajero en la unidad, que la víctima alquilaba a una vecina.

CARTA EXTORSIVA

Trascendió que la empresa a la que pertenecía el mototaxi recibió una carta extorsiva hace tres días exigiendo 5 soles por cada unidad. Ramos Santos no pagó pues decía que no era propietario.

Entre lágrimas, Maribel Asencio Montesinos, pareja de la víctima, dijo que se había comunicado con el mototaxista minutos antes del crimen. Pidió a las autoridades que este caso no quede impune.