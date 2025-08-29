Callao: enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes deja un herido

Un enfrentamiento entre policías de civil y un grupo de presuntos delincuentes dejó como saldo a uno de los sujetos herido, en el cruce de las avenidas Alejandro Bertello y Carlos Izaguirre, a pocos metros del mercado Sarita Colonia, en el Callao.

De acuerdo con información policial, los sujetos se desplazaban en un vehículo robado y, en su intento de huida, impactaron contra un bus de transporte público. Fue entonces que los agentes hicieron uso de sus armas de reglamento para reducirlos, logrando herir a uno de los implicados, quien fue trasladado a un hospital de la zona.

POSIBLE GRANADA

En el interior del automóvil habría una granada, por lo que personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudió al lugar para asegurar la zona. Además, durante la intervención se encontró otro vehículo que también habría sido robado.