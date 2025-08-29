Denuncian a funcionario del INPE por presunto acoso sexual a esposa de interno

Una grave denuncia sacude al Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Una mujer acusó públicamente a Washington Ccoya Quispe, quien habría ejercido como jefe de seguridad del penal Ancón II, de acosarla sexualmente de manera reiterada mientras su esposo cumplía condena en dicho centro penitenciario.
Según el testimonio de la víctima, el funcionario se habría aprovechado de su cargo para hostigarla a través de llamadas y mensajes de WhatsApp, en los que le pedía fotografías íntimas y le hacía insinuaciones. “Me decía que lo tenía loquito, que quería que esté con él, que le mande fotos desnuda”, relató.
La mujer aseguró que el acoso se extendió por meses y que, por miedo a represalias contra su esposo —trasladado desde el penal de Chincha a Ancón II—, optó por guardar silencio casi un año. Sin embargo, tras decidir hacer pública la denuncia, afirma haber empezado a recibir insultos de parte de personal del INPE.
EXIGE INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DE LA MUJER
El caso fue expuesto en el pódcast periodístico Mostritos y Piratas y posteriormente confirmado a Panamericana Televisión por fuentes del INPE, que aseguraron haber iniciado una investigación interna. María, madre de familia, exige la intervención del Ministerio de la Mujer y responsabiliza a Washington Ccoya de cualquier atentado contra su vida o la de sus seres queridos.