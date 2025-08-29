Nueva amenaza: Dejan carta extorsiva a choferes de la empresa Santa Catalina

El terror no da tregua a la empresa de transporte Santa Catalina. A menos de una semana de que un conductor fuera baleado en pleno servicio, un falso pasajero subió a una de sus unidades y dejó una carta extorsiva dirigida a los choferes, aumentando el temor en trabajadores y usuarios de esta línea.

Hace siete días, Alejandro Vargas, uno de los conductores, fue atacado a balazos y recibió un disparo directo al rostro. Sobrevivió de milagro, pero permanece internado en el hospital Hipólito Unanue con pronóstico reservado y con la bala aún alojada en la mandíbula, según confirmaron sus familiares.

Panamericana Televisión ingresó a la sede de la empresa y recogió los testimonios de choferes que aseguran vivir con miedo constante, pues todos los días salen a trabajar con la posibilidad de ser las próximas víctimas.

PASAJEROS TEMEN POR SUS SEGURIDAD

La nueva amenaza generó la paralización parcial del servicio, afectando a miles de usuarios que se trasladan desde San Juan de Lurigancho (SJL) hacia la zona sur de Lima. Los pasajeros también expresaron temor, pues saben que en cualquier momento una bala perdida podría alcanzarlos.