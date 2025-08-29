Chorrillos: cae falso repartidor de delivery que robaba celulares en la avenida Huaylas

Un sujeto que se hacía pasar por repartidor de delivery fue capturado por personal de serenazgo de Chorrillos luego de protagonizar una persecución en la avenida Huaylas.

El detenido fue identificado como Wilson José Silva Sanbria, de nacionalidad venezolana, quien aprovechaba la distracción de transeúntes que caminaban con el celular en la mano o que esperaban el transporte público para cometer los robos.

Silva Sanbria fue reducido y trasladado a la comisaría del sector, donde permanece detenido mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

OPERATIVOS EN LA ZONA

En tanto, el serenazgo de Chorrillos informó que intensificará sus operativos en distintas zonas del distrito con el fin de combatir los constantes actos delictivos y brindar mayor seguridad a los vecinos.