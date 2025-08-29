Corredor Azul: este domingo inicia marcha blanca de nueva ruta que unirá SMP y el Cercado de Lima

La modernización del transporte urbano en Lima continúa avanzando. Desde este domingo 31 de agosto, el Corredor Azul pondrá en marcha el servicio extraordinario N° 08, que unirá el Cercado de Lima con la zona norte de la ciudad, específicamente con San Martín de Porres.

De acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la ruta contará con 22 paraderos en el sentido hacia el Cercado y 26 en dirección hacia San Martín de Porres, beneficiando a alrededor de 6 mil usuarios por día.

Durante los días de marcha blanca, del 31 de agosto al 2 de septiembre, los pasajeros podrán acceder de manera gratuita a este servicio. A partir del 13 de septiembre, el pasaje adulto tendrá un costo de S/ 2.00.

El recorrido del servicio N° 08 cubrirá importantes arterias de la capital, como las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, Venezuela, Arica, Naciones Unidas, Benavides, Dueñas y Perú. En el retorno, los buses transitarán por Zorritos, Tingo María, Bolivia, Garcilaso de la Vega y Tacna.

NÚMERO DE BUSES QUE OPERARÁN EN NUEVA RUTA

En total, serán 20 buses los que operarán en esta nueva ruta, con una frecuencia aproximada de cinco minutos entre cada unidad, lo que busca mejorar la conectividad y reducir los tiempos de viaje para los usuarios de Lima norte.