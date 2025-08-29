Comida, desfile y música en la Expo Agraria 2025

Desde el viernes 29 hasta el domingo 31 de agosto se llevará a cabo la Expo Agraria 2025. Un evento que reúne a más de 100 productores agrarios de las tres regiones del país, quienes vienen para exhibir sus mejores productos.

Esta actividad organizada por iniciativa del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), se desarrollará en el campus de la Universidad Nacional Agraria de La Molina (UNALM), ubicada en el mismo distrito.

Bajo el lema de "del campo a la mesa", los productores agrarios exhibirán diversos productos tales como piscos, variedad de papas, camélidos, frutas y verduras, café y cacao, fibras, granos andinos y menestras, entre otros.

INGRESO GRATUITO

Cabe precisar que el ingreso a la Expo Agraria es por la puerta 4A de la UNALM y es totalmente gratuito. También se contará con música en vivo gracias a la participación de la Orquesta Candela, Papilón y Milena Warthon.