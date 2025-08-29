24 Horas Edición Medio Día

Comida, desfile y música en la Expo Agraria 2025

Más de 100 productores de las tres regiones del país exhibirán sus mejores productos.



Desde el viernes 29 hasta el domingo 31 de agosto se llevará a cabo la Expo Agraria 2025. Un evento que reúne a más de 100 productores agrarios de las tres regiones del país, quienes vienen para exhibir sus mejores productos.

Esta actividad organizada por iniciativa del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), se desarrollará en el campus de la Universidad Nacional Agraria de La Molina (UNALM), ubicada en el mismo distrito.

Bajo el lema de "del campo a la mesa", los productores agrarios exhibirán diversos productos tales como piscos, variedad de papas, camélidos, frutas y verduras, café y cacao, fibras, granos andinos y menestras, entre otros.

INGRESO GRATUITO

Cabe precisar que el ingreso a la Expo Agraria es por la puerta 4A de la UNALM y es totalmente gratuito. También se contará con música en vivo gracias a la participación de la Orquesta Candela, Papilón y Milena Warthon.


