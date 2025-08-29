24 Horas Edición Medio Día

29/08/2025

¡Mayor precaución en La Molina! Registran más de 10 accidentes de tránsito en agosto

Desde el municipio manifestaron que motos lineales son las que se encuentran comúnmente involucradas en las colisiones.



A pocos días de finalizar agosto, la Municipalidad de La Molina, de acuerdo a un reporte que ha compartido, reveló que se han registrado más de accidentes de tránsito en este mes. La mayor parte de estas colisiones involucran a motocicletas.

En declaraciones a 24 Horas, el gerente de seguridad ciudadana, Javier Ávalos, manifestó que los conductores de las unidades menores mencionadas, hacen caso omiso a las normas, que continuamente realizan campañas al respecto.

“Hay incremento de accidente con motos lineales donde muchas veces no respetan las normas de tránsito, pese a que nuestro distrito tiene mejores señaléticas, semaforización, luces de noche. Más el alcalde no puede hacer”, manifestó.

CAUSAS PRINICIPALES DE LOS ACCIDENTES

De acuerdo a Javier Ávalos, las principales causas de las colisiones en las calles de La Molina, se deben a que muchas veces los choferes de las unidades que transitan por la jurisdicción se encuentran en estado de ebriedad o buscan realizar maniobras peligrosas.


Temas Relacionados: Accidentes De TránsitoEstado De EbriedadJavier ÁvalosLa MolinaLocalesMotos LinealesMtc

También te puede interesar:

BANNER