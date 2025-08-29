¡Mayor precaución en La Molina! Registran más de 10 accidentes de tránsito en agosto

A pocos días de finalizar agosto, la Municipalidad de La Molina, de acuerdo a un reporte que ha compartido, reveló que se han registrado más de accidentes de tránsito en este mes. La mayor parte de estas colisiones involucran a motocicletas.

En declaraciones a 24 Horas, el gerente de seguridad ciudadana, Javier Ávalos, manifestó que los conductores de las unidades menores mencionadas, hacen caso omiso a las normas, que continuamente realizan campañas al respecto.

“Hay incremento de accidente con motos lineales donde muchas veces no respetan las normas de tránsito, pese a que nuestro distrito tiene mejores señaléticas, semaforización, luces de noche. Más el alcalde no puede hacer”, manifestó.

CAUSAS PRINICIPALES DE LOS ACCIDENTES

De acuerdo a Javier Ávalos, las principales causas de las colisiones en las calles de La Molina, se deben a que muchas veces los choferes de las unidades que transitan por la jurisdicción se encuentran en estado de ebriedad o buscan realizar maniobras peligrosas.